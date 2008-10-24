Какие жиры самые полезные?

Считается, что 30% калорий, получаемых в течение дня, должно приходиться на жиры. Однако, не все жиры одинаково полезны. Самыми полезными для сердца являются мононенасыщенные жиры, которые помогают нейтрализовать вредное воздействие на организм триглицеридов. Соответственно именно мононенасыщенные жиры являются самыми полезными для сердца и сердечно-сосудистой системы.

Ниже приведен список, составленный на базе содержания в продуктах мононенасыщенных жиров. Однако, не стоит забывать что, другим органам для нормального функционирования необходимы полиненасыщенные и насыщенные жиры (например, толстой кишке), в связи с чем в список можно внести некоторые коррективы, переместив сливочное масло, молоко, сливки, сыр, внутренности и мясо с жировой прослойкой из второй группы в третью.

1. В группу «хороших» попадают следующие продукты:

- Арахисовое масло

- Оливковое масло

- Авокадо

- Соевые бобы

- Орехи

- Кукурузное масло

- Масло канола

- Кунжутное семя

- Семечки подсолнуха и тыквы

2. В группу «плохих» попадают:

- Мясо с жировой прослойкой

- Внутренности

- Колбасы

- Сливочное масло

- Мороженное

- Майонез

- Молоко

- Сливки

- Сыр

- Пальмовое масло

3. Где-то по середине находятся:

- Красное мясо

- Курица

- Рыба