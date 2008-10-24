КС рассмотрит дело о ликвидации Госслужбы лекарственных средств

В КС поступило представление относительно постановлений Кабмина о ликвидации Госслужбы лекарственных средств и контроля качества лекарств

В Конституционный Суд Украины 23 октября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановлений Кабинета министров Украины «О ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения» от 10 сентября 2008 года № 827 и «Вопросы осуществления государственного контроля качества лекарственных средств» от 10 сентября 2008 года № 837.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, согласно Регламенту суда конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.