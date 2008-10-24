Президент: нужны новые подходы к системе здравоохранения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость новых подходов общества к функционированию государственной системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в Житомире на четвертом съезде специалистов по социальной медицине.

По его словам, "сейчас для украинского общества очень важно, чтобы проблемы медицины понимали прежде всего представители власти". При этом В.ЮЩЕНКО проанализировал причины, которые побуждают людей невнимательно относиться к своему здоровью и прибегать к наркотикам и алкоголизму. "Почему человек начинает пить, прибегает к наркотикам? Прежде всего, из-за собственной нереализованности, из-за незатребованных человеческих возможностей. Каждый из нас рождается способным, однако общество не всегда создает благоприятные условия для реализации каждого гражданина и здесь многое зависит от власти", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал присутствующих на съезде представителей власти "не закрывать глаза на проблемы медицинской отрасли, а общество - выработать новую политику здравоохранения".

Президент также высоко оценил опыт житомирских медиков, отметив, в частности, удачную диагностику и профилактику в области многих заболеваний, лечение новорожденных с маленьким весом тела и другие достижения, с которыми он ознакомился сегодня во время пребывания в Житомирской области.