В Запорожье начали подавать тепло в больницы

В Запорожье начали подавать тепло в медучереждения и детские сады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского горисполкома, "мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ добился выделения лимитов газа, необходимых для подачи тепла в больницы, детские сады и квартиры горожан. Во время "основательного" разговора с председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ был достигнут компромисс: город вносит на счета газопоставляющей организации 20 миллионов гривень (из 54 миллионов гривень задолженности) - НАК открывает газовый вентиль".

По данным пресс-службы, 20 миллионов гривень на первый платеж “Нафтогазу” город взял кредит у АКБ "Индустриалбанк". На каких условиях - официально не сообщается.

"Сегодня отопление включено в 25-ти больницах города, сейчас включаем детские сады", - отметили в мэрии, отметив, что отопление жилого сектора будет начато еонцерном "Городские тепловые сети" после того, как в городе в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура в "+8 градусов".

Как сообщал УНИАН, в соответствии с решением Запорожского горисполкома, отопительный сезон планировалось начать 16 октября, однако на практике выполнить это решение не удалось, т.к. ДК "Газ Украины" отказал в выделении лимитов концерну ГТС (единственному поставщику тепла и горячей воды в Запорожье) из-за наличия задолженности за потребленный газ в размере 54 млн. грн.