Специалисты обсудят современные технологии в кардиологии

Первый и единственный в Украине мастер-класс исполнительного директора научно исследовательского института сердечно-сосудистых заболеваний Научно-исследовательского центра MedStar (США), доктора Стефена Е. Эпстина состоится 23 октября в 17:00 в Киеве.

В ходе мастер-класса доктор Стефен E. Эпстин подробно коснется вопроса развития острых коронарных синдромов, а также представит новейшие молекулярные методы диагностики пациентов с высоким риском образования инфаркта миокарда.

Доктор Стефен E. Эпстин — автор и соавтор более 500 публикаций в рецензируемых научных медицинских журналах, признанный международный авторитет в области ангиогенеза (процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани), роли инфекций в развитии атеросклероза, изучения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на молекулярном уровне, с применением методов генной терапии и стволовых клеток.

Участие в классе мастера – бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

По вопросам регистрации и за дополнительной информацией по МАСТЕР-КЛАССУ обращайтесь по телефонам:

+ 38 (067) 243 06 25 - Анна Пашкова

+ 38(067) 219 00 86 – Виктория Кирьянова.

Мастер-класс доктора Стефена Е. Эпстина будет проходить в рамках Международного научного симпозиума «Современные профилактические и реабилитационные технологии в кардиологии», который проходит в Украине 23-24 октября 2008 года.

В симпозиуме примут участие лучшие специалисты Украины, США и Европы в области медицины. Соорганизаторы мероприятия: Академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско», Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова АМН Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика и Комитет по здравоохранению Американской торговой палаты в Украине, Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл».

Основная цель симпозиума — обмен научной информацией о связи инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. В частности запланированы три темы в работе форума:

· влияние вирусных инфекций, в том числе ВИЧ, на развитие атеросклероза, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний;

· роль латентных инфекций в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний;

· современные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

По вопросам регистрации участников симпозиума и за дополнительной информацией просим обращаться к Людмиле Быстрой по телефонам: 8 (044) 391-31-89 или 8 (067) 219-00-98.

Сбор представителей СМИ будет проходить в г. Киев возле «Дворца Украина» (на автостоянке) с 7:30 до 8:00 утра 24 октября 2008 года. Проезд в Борисполь и возвращение в Киев будет происходить централизовано на автобусе «Max-Well».

По вопросам аккредитации представителей СМИ просим обращаться к Виктории Савостьяновой по телефонам: 8 (044) 230-49-638 или 8 (067) 407-79-64. Аккредитация обязательна. Просим аккредитоваться до 14:00 23 октября (четверг) 2008 года.