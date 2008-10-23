В этом году украинцы взяли в свои семьи 13 тысяч детей

Граждане Украины на протяжении 9 месяцев 2008 года взяли в свои семьи более 13 тысяч детей, которые утратили возможность воспитываться в родных семьях.

Как сообщает пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта об этом сообщила директор Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта Людмила ВОЛЫНЕЦ, выступая на всеукраинском семинаре для начальников служб по делам детей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в городе Ужгород.

В частности, по ее словам, по итогам 9 месяцев 2008 года усыновлены украинскими гражданами 1 514 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, иностранцами за этот период усыновлены 998 детей.

Также, Л.ВОЛЫНЕЦ рассказала, что в приемных семьях и детских домах семейного типа, по состоянию на 01 октября 2008 года, воспитывается 6 036 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из которых только за последние 9 месяцев устроены 1 515 детей, что на 150 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года; на попечении и опеке граждан находятся 63 295 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из которых 10 263 детей устроены под опеку, попечительство на протяжении последних 9 месяцев 2008 года, что на 2 381 ребенка больше по сравнению с соответствующим периодом 2007 года; 1 144 супружеские пары зарегистрированы кандидатами в усыновители.

Кроме того, в ходе семинара его участники обсудили социально-правовую защиту детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сотрудничество службы по делам детей с благотворительными и общественными организациями по вопросам защиты прав ребенка, применение положений Порядка осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка на местах, реализацию постановления Кабинета министров Украины от 08 октября 2008 года „Об утверждении порядка осуществления деятельности по усыновлению и осуществления надзора за соблюдением прав усыновленных детей”.