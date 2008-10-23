В Житомире открыли новую поликлинику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии открытия новой консультативно-диагностической поликлиники им. А.Ф.Гербачевского в Житомире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент поздравил жителей Житомира и Житомирской области с открытием новой консультативно-диагностической поликлиники. По словам В.ЮЩЕНКО, жители Житомирской области получили прекрасный подарок - современный консультативно-диагностический комплекс, способный ежедневно принимать тысячу пациентов. Это полностью удовлетворяет потребности области.

Президент отметил, что, к сожалению, открытия такой нужной поликлиники пришлось долго ждать. Из-за нехватки средств начатое еще 1992 году строительство затянулось, а интенсивная работа была возобновлена только в 2006 году.

Глава государства поблагодарил всех, кто вложил свой труд в сооружение и оснащение поликлиники: проектировщиков, строителей, инженеров и монтажников лечебного оборудования.

В.ЮЩЕНКО отметил, что заботу об охране здоровья украинского народа считает одним из главных приоритетов своего президентства.

Глава государства вручил больнице сертификат на приобретение медицинского оборудования.

Он также ознакомился с работой поликлиники, в частности осмотрел лабораторно-диагностический и кардиологический центры, ортопедическо-травматологическое отделение новой больницы и эндокринологический диспансер.

В открытии нового заведения вместе с Президентом принял участие министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

*** Строительство консультативно-диагностической поликлиники им. А.Ф.Гербачевского было начато в январе 1992 года по решению Житомирского облисполкома. Сметная стоимость строительства составляет 24 млн. грн. Строительство велось за средства областного бюджета и за счет субвенции из государственного бюджета Украины. Ежегодно на объект выделялись средства, и этого было недостаточно для введения в действие новой поликлиники. Лишь с 2005 по 2008 годы темпы строительства возросли. Областным бюджетом выделено 2 млн. грн для укомплектования поликлиники медицинской мебелью и 2 млн. грн для приобретения части необходимого оборудования и аппаратуры.

В новой клинике предусмотрены центр медицинской защиты чернобыльцев, эндокринологический центр, гематологический центр, поликлиническое отделение кардиоаритмологического центра. 48% посещений клиники приходится на лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.