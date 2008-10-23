Ющенко: ІV съезд социальных медиков должен повлияють на реформы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Житомире принимает участие в работе ІV съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства ожидает, что результаты работы этого съезда будут иметь кардинальное влияние на дальнейшее реформирование медицинской сферы в Украине, ее приближение к лучшим европейским стандартам.

В работе IV съезда принимают участие представители Секретариата Президента Украины, Верховной Рады, Всемирной организации здравоохранения, руководители международных проектов по здравоохранению, другие зарубежные гости, специалисты Министерства здравоохранения Украины, Академии медицинских наук, ведущие ученые государства и организаторы здравоохранения из всех регионов Украины. Всего – более 450 делегатов и гостей съезда.

Цель IV съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения – научное обоснование перспективных направлений развития системы здравоохранения государства для достижения европейских стандартов оказания медицинской и медико-социальной помощи в зависимости от потребностей человека.

Основные программные вопросы, которые будут рассматривать на съезде: развитие Национальной системы здравоохранения и ее перспективы; проблемы обеспечения качества кадровых ресурсов в системе здравоохранения государства; реформирование системы здравоохранения в соответствии с евроинтеграционными процессами государства; перспективы развития социальной медицины как науки в Украине.

По результатам работы съезда будет принята Резолюция, которая предусматривает дальнейшее развитие национальной системы здравоохранения.

Концептуальные принципы резолюции съезда предусматривают: развитие законодательства в сфере здравоохранения Украины; улучшение качества жизни населения; реформирование сети учреждений здравоохранения в соответствии с потребностями населения; развитие медицинского образования и рациональная кадровая политика; развитие социальной медицины как науки с определением приоритетных направлений научных исследований для удовлетворения потребностей отрасли; введение медицинского страхования населения Украины; обобщение лучшего мирового и отечественного опыта медико-санитарного обеспечения населения.