Президент призвал медиков к радикальному реформированию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал медицинскую элиту Украины задекларировать основные направления реформирования медицинской отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в Житомире, выступая перед делегатами ІV съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения Украины.

По его словам, «сейчас крайне необходимо сформировать многие позиции и изменить отношение власти и общества к существующей системе здравоохранения в Украине». «Реформу здравоохранения должны определить вы, и я готов быть вашим партнером», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он отметил, что украинское общество ждет от сегодняшнего съезда четкого ответа относительно реформирования медицины. «Моя цель – побудить съезд принять радикальные решения», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он определил основные направления такого реформирования – изменения в системе управления медициной, в ее финансировании, в оптимизации структуры медицинской отрасли.

В работе ІV съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения, который приходит в Житомирском облмуздрамтеатре, принимают участие министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, руководство Института медицины села, научные работники Академии медицинских наук Украины, представители профсоюзов медиков, руководители управлений здравоохранения ряда облгосадминистраций и другие представители медицинской элиты Украины. С программными докладами на съезде выступили В.КНЯЗЕВИЧ, ведущие медики и научные работники Украины и Житомирской области. В частности, житомирские медики рассказали делегатам съезда о достижениях региональной медицины.

До 25 октября делегаты съезда будут работать в секциях в Житомирском институте медсестринства, обсудят опыт внедрения семейной медицины в Житомирской области и другие вопросы.