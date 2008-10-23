Опасные изменения кожи осенью

Осень – это период, когда большинство женщин обращаются за помощью к косметологу. Оно и понятно, сезонные изменения кожи достаточно заметны и отнюдь не украшают.

Но, перед тем, как отправляться к косметологу, внимательно посмотритесь в зеркало.

Возможно, что ваша кожа реагирует не на смену сезона, а на какие-то заболевания.

1.Если кожа стала дряблой и вялой, то, вполне возможно наличие хронических истощающих системных заболеваний в организме.

2.Если лицо бледное, но носогубный треугольник отдает синюшностью, то самое время обследовать сердце. Это один из самых заметных признаком проблем с сердечной мышцей.

3.Желтоватая кожа может быть сигналом того, что пора проверить свою печень и желчный пузырь.

4.О ломкости сосудов и образовании подкожных гематом скажет «мраморная» кожа.

5.Если ваше лицо молочно бледное, то это может сигнализировать либо о болезнях бронхов и легких, либо об анемии, которая связана с недостатком в организме железа.

6.Признаками невротических расстройств является лоснящаяся кожа.

7.Если кожа вдруг стала жирной, то это говорит о том, что у вас возникли нарушения жирового обмена, либо появилась гиперфункция сальных желез. Вам рекомендовано сделать развернутый анализ крови и обследовать пищеварительную систему.

8.Проявлением аллергии могут быть красноватые пятна на кожи. При этом, аллергия может быть как пищевой, так и лекарственной.

9.У вас сухая кожа с восковатым оттенком, значит необходимо сделать гастроскопию. Вполне возможно наличие язвы двенадцатиперстной кишки или желудка, а также хронического гастрита.

10.Кожа на локтях стала сухой? Это признак авитаминоза, особенно нехватки витаминов группы В, а также общего снижения иммунитета.

11.Если на лице и теле стали появляться крупные красные прыщи, то возможно, что причина этого в проблемах с желудочно-кишечным трактом.

12.Проявлением аллергии на моющие средства, косметику или лекарства может быть «гусиная» кожа.

13. О почечной недостаточности говорит кожа серого цвета, с землистым оттенком.

14. Заметили, что кожа стала бледной, появилась отечность, особенно на икрах ног и лице? Возможно, что у вас неполадки с выделительной системой или болезни почек.

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