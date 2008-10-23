АМК: цены на лекарства будут снижены на протяжении недели

Антимонопольный комитет Украины рассчитывает на снижение цен на лекарства в аптеках на протяжении недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы Комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я уверен в том, что если сегодня – как это вчера прозвучало на совещании у премьер-министра – цены в рознице в трети аптек снижены, то за неделю эта ситуация будет урегулирована практически везде», - отметил он.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, в АМК уверены, что действия, происходившие на рынке медпрепаратов, содержат в себе признаки злоупотребления властью крупных игроков рынка.

По данным А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на сегодня АМК ведет расследование деятельности десяти самых крупных оптовиков на рынке медпрепаратов, кроме того, предусмотрено изучить деятельность средних игроков на этом рынке.

«Я предложил срочно вернуться к экономически обоснованным ценам. Каждый день невозвращения к этой цене того, кто является нарушителем, будет учитываться АМК при формировании санкций, которые могут составлять до 10% годовой выручки. Каждый час, начиная с 16 октября, будет учитываться при принятии решения о таких санкциях», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в середине октября Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по факту одновременного стремительного повышения цен на лекарственные средства со стороны некоторых операторов рынка медпрепаратов.

По имеющейся в АМКУ информации, стоимость отдельных препаратов выросла почти на 50%.