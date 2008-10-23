Создание безбарьерных условий для инвалидов - проблема

Заместитель министра регионального развития и строительства Вячеслав НЕГОДА заявляет, что создание безбарьерных условий для инвалидов в Украине остается проблематичным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на международной конференции «Национальные стратегии внедрения Конвенции ООН о правах инвалидов: политика, опыт, практика».

«Обустройство пандусами жилищных и общественных объектов связано со значительными материальными затратами. Одной из самых сложных задач является финансирование этих работ из местных бюджетов. Это все меньше зависит от Министерства регионального развития и строительства и все больше – от местных властей и собственников этих зданий», - сказал В.НЕГОДА.

По его словам, в рамках подготовки Украины к проведению финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2012 года необходимо обеспечить для инвалидов условия безбарьерности не только в городах, где будут проводиться матчи, но и в других регионах Украины.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Людмила ДЕНИСОВА отметила, что проведение Евро-2012 станет первым практическим экзаменом для Украины по имплементации Конвенции ООН о правах инвалидов.

«Сложность этого вопроса для Украины состоит также в необходимости поиска дополнительных финансовых ресурсов, что в условиях мирового финансового кризиса, который уже коснулся нашей страны, сделать будет еще сложнее», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр сообщила, что в Украине на сегодняшний день насчитывается 2,6 млн. инвалидов, что составляет 5,6% всего населения страны.