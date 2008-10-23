Президент посетил Житомирский центр матери и ребенка

В Житомире, во время своей рабочей поездки, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с работой Житомирского областного центра охраны здоровья матери и ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Президент осмотрел родильное отделение, палаты интенсивной терапии и совместного пребывания матери и ребенка, лактационный центр, а также отделение интенсивной терапии новорожденных.

В больнице В.ЮЩЕНКО поздравил женщин, которые стали матерями, вручив им цветы и подарки.

Вместе с главой государства центр посетил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

*** Центр создан в 2004 году. Он оказывает высококвалифицированную помощь женщинам с нарушением репродуктивного здоровья, беременным с усложненным ходом беременности, новорожденным, организационно-методическую помощь районам области. В Центре создана современная учебная база для специалистов по районам и городам Житомирской области.

В Центре внедряется международный проект «Здоровье матери и ребенка» при финансовой поддержке Агентства по международному развитию США. Центр является базовым учреждением по вопросам внедрения эффективных перинатальных технологий.

За 4 года существование Центра оборудовано 16 индивидуальных родильных комнат, 6 из которых являются палатами завершенного цикла.

Одним из важных аспектов улучшения оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным стало открытие уникального отделения интенсивной терапии новорожденных для выхаживания недоношених детей. Благодаря внедрению современных перинатальных технологий и опыту медицинского персонала, за короткий срок достигнуты существенные результаты в оказании помощи недоношеним новорожденным. В первый раз на постсоветском пространстве удалось выходить младенца, который родился с критически низким весом, – 490 граммов.

Комплекс мероприятий по внедрению новых перинатальных технологий позволил существенно повлиять на основной результат работы – увеличение количества нормальных родов (в 4,5 раза), уменьшение заболеваемости новорожденных (в 1,7 раза).

В 2005 году центр получил звание «Больница, доброжелательная к ребенку», которое присуждается экспертной комиссией UNICEF.