Европарламент - за безопасный интернет для детей

Европарламент поддержал продолжение программы “Безопасный интернет” до 2013 года для защиты несовершеннолетних от угроз Интернета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном 22 октября на заседании Европарламента докладе Роберти АНГЕЛИЛЛИ (группа “Союз за Европу наций, Италия).

“За” проголосовали 672 депутата, против – 9, воздержались – 19.

Доклад предусматривает выделение на 2009-2013 гг. 55 млн. евро на программу “Безопасный интернет”, которая заключается в создании национальных пунктов контакта для обмена информацией о незаконном контенте и вредном поведении отдельных пользователей Интернета для детей, усиление осведомленности населения относительно опасностей Интернета для детей, создание “базы знаний” с исследовательскими целями.

Депутаты также высказались за необходимость бороться с такими явлениями, как электронная агрессия в отношении детей и психологическое манипулирование.

Программа “Безопасный интернет” была начата в 2005 году.

По оценкам экспертов, дети в возрасте от 12 до 15 лет проводят в Интернете по меньшей мере три часа в сутки.