Элтон Джон передал на борьбу со СПИДом более $ 1 миллиона
11:22, 23 октября 2008Страна
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Фонд певца помогает уже 10 лет
Более миллиона долларов передал на благотворительность один из самых известных певцов в мире Элтон Джон. Произошло это после его очередного концерта в Нью-Йорке в поддержку борьбы со СПИДом.
Одновременно этим мероприятием певец отпраздновал и 35-ю годовщину создания легендарного альбома «Goodbye Yellow Brick Road», который он создал в семидесятых совместно с Берни Топином.
Средства от выступления уже традиционно перевели в Благотворительный фонд борьбы с ВИЧ-инфекцией, основанный самим Элтоном Джоном.
За полтора десятка лет организация оказала помощь на сумму более 150 миллионов долларов больным из более чем полусотни стран мира.
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