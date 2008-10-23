Элтон Джон передал на борьбу со СПИДом более $ 1 миллиона

Более миллиона долларов передал на благотворительность один из самых известных певцов в мире Элтон Джон. Произошло это после его очередного концерта в Нью-Йорке в поддержку борьбы со СПИДом.

Одновременно этим мероприятием певец отпраздновал и 35-ю годовщину создания легендарного альбома «Goodbye Yellow Brick Road», который он создал в семидесятых совместно с Берни Топином.

Средства от выступления уже традиционно перевели в Благотворительный фонд борьбы с ВИЧ-инфекцией, основанный самим Элтоном Джоном.

За полтора десятка лет организация оказала помощь на сумму более 150 миллионов долларов больным из более чем полусотни стран мира.

5.ua