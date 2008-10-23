Сегодня АМК озвучит решение о ситуации на рынке лекарств

Антимонопольный комитет озвучит свое решение относительно ситуации на рынке лекарственных средств. Уже через час глава ведомства Александр Мельниченко проведет пресс-конференцию. Будет говорить в частности о действиях АМК на рынке строительных материалов, кабельного телевидения, пассажирских перевозок и медикаментов.

Накануне премьер-министр Украины заявила, что цены на лекарства знизила лишь треть аптек. По ее словам, ни поставщики, ни аптеки не выполнили достигнутые ранее договоренностей. Напомню, что 17 октября в Кабмине определили - цены на лекарства повысили необоснованно. На знижение цен в аптеках Тимошенко дает еще трое суток.

5.ua