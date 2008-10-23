Избавьтесь от перхоти

Если вы не можете избавиться от перхоти, а никакие шампуни не способны решить данную проблему, то мы дадим вам несколько рецептов, которые принято называть народными. Возможно, именно они помогут вам справиться с проблемой, тем более, что они еще и способствуют поддержания здоровья вашей шевелюры.

Смешайте полторы столовых ложки кефира с таким же количеством водки и одним свежим куриным яйцом. Все ингредиенты перемешайте между собой и полученную смесь втирайте в кожу головы через день.

Можно взбить в пену одно-два куриный яйца и этим средством вымойте голову. После этого кожу головы смажьте медом и оставьте на час, после чего смойте волосы теплой водой без использования мыла.

Возьмите четыре столовых ложки тимьяна и залейте его кипятком, оставьте на огне на десять минут, после чего процедите и отожмите. Половину отвара втирайте в кожу головы, не смывая, вторую половину используйте на следующий день.

Немного подогрейте оливковое масло и, не остужая, нанесите на кожу головы при помощи ватного тампона. Помассируйте голову и накройте целлофаном. Оставьте на двадцать минут, после чего вымойте голову традиционным способом.

Можно воспользоваться и таким лечебным средством: смешайте 25мл касторового масла с двенадцатью каплями эвкалиптового, нанесите смесь на волосы.

Приготовьте ополаскиватель для волос. Для этого вам понадобиться в половину литра воды добавить такое же количество 6%-го уксуса, доведите смесь до кипения и этим кипятком залейте пятьдесят граммов цветков василька. Настаивайте средство в течение часа, ополаскиватель готов. Пользуйтесь им на протяжении месяца.

Возьмите сто граммов мелко нарезанных крапивных листьев и варите их в течение получаса в таком же растворе, как было предложено в предыдущем рецепте. Отвар процедите, и ежедневно мойте им голову без использования мыла в течение десяти дней.

Если ваши волосы сухие и присутствует перхоть, то за двадцать-тридцать минут до мытья головы следует сделать массаж с применением касторового и растительного масла, которые следует взять по одной столовой ложке каждого и добавив сок половины лимона.

Смесь втирайте в кожу головы кончиками пальцев.

Если же вы не можете избавиться от перхоти при жирном типе волос за полчаса до мытья волос, нанесите на кожу головы смесь из равного количества меда, сока алоэ, лимонного сока и касторового масла.

Не возбраняется, если вы в эту смесь добавите и два зубчика растертого чеснока.

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