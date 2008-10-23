Банки и госучреждений США получили письма с белым порошком

Почти полсотни банков и госучреждений США в 11 штатах получили письма, в которых выражается недовольство финансовой политикой и содержится белый порошок.

Как сообщает NEWSru, по словам официального представителя ФБР Ричарда КОЛКО, большая часть писем содержала подозрительный белый порошок, но субстанция не представляет какой-либо опасности.

Письма с угрозами были разосланы в конце прошлой недели, а первые получатели открыли свои конверты в понедельник-вторник.

Конверты с порошком получили даже Федеральная корпорация страхования депозитов и еще несколько федеральных агентств, занимающихся надзором за банковской системой. Несколько писем пришли по адресу редакции The New York Times на Манхэттене.

Однако основной получатель конвертов с порошком - офисы и филиалы банка JPMorgan Chase. Угрозы в адрес банка объяснялись некой его прежней деятельностью, отметили в ФБР.

"Рассылка таких писем является серьезным преступлением, даже если содержит ложные угрозы, и правоохранительные органы продолжат работать над тем, чтобы выявить и арестовать ответственных за это", - говорится в заявлении Р.КОЛКО.

Почтовая служба США объявила также о вознаграждении в размере 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту лиц, причастных к рассылке писем. По свидетельству ФБР, послания были разосланы, по всей видимости, из одного источника. Почтовые марки указывают на окрестности города Амарилло (штат Техас).

С начала года в США прекратили существование 13 банков, оказавшихся в воронке кризиса в основном из-за рискованной политики, проводимой на рынке ипотечного кредитования. Экономика США, по оценке аналитиков, сползает в депрессию, в стране ожидаются массовые сокращения рабочих мест.

JPMorgan Chase - один из немногих банков США, успешно преодолевающих острейший финансовый кризис в стране, отмечает ИТАР-ТАСС. На прошлой неделе этот банк вышел на первое место в Соединенных Штатах по объему активов, оттеснив на вторую позицию корпорацию Citigroup.

Осенью 2001 года, вскоре после терактов 11 сентября, письма со штаммами сибирской язвы вызвали панику в США. Их получили несколько десятков человек, в том числе сотрудники Конгресса США. В результате погибли 5 человек, еще 17 оказались в больницах.