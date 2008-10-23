Житомирщина: Ющенко примет участие в съезде социальных медиков

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Житомирскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента, главная цель поездки - участие в роботе IV съезда специалистов социальной медицины и организаторов здравоохранения Украины.

Основные программные вопросы съезда: развитие Национальной системы здравоохранения и перспективы ее перестройки; проблемы обеспечения качества кадровых ресурсов в системе здравоохранения государства; реформирование системы здравоохранения в соответствии с евроинтеграционными процессами государства; перспективы развития в Украине социальной медицины.

Кроме того, планируется, что во время поездки глава государства примет участие в торжественном открытии новой консультативно-диагностической поликлиники и пообщается с ее работниками.

Также В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой Житомирского областного центра охраны здоровья матери и ребенка.