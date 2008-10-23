Тимошенко планирует два совещания, посвященные лекарствам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует 29 октября провести очередное совещание по вопросам ценовой политики на фармацевтическом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила вчера на совещании в Кабинете министров по вопросам ценовой политики на фармацевтическом рынке Украины.

«В следующую среду на нашей встрече я хочу услышать от участников рынка, как выполняются постановление и распоряжение Кабинета министров. Пройдем по пунктам – что выполнено, что не выполнено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, премьер-министр уточнила, что речь будет идти о выполнении договоренности о кредитовании и конвертации валюты для участников фармацевтического рынка, осуществляющих закупки лекарственных средств. Кроме того, премьер-министр поручила Министерству экономики, Министерству здравоохранения, Государственной налоговой администрации урегулировать проблему компенсации национальным фармацевтическим производителям налога на добавленную стоимость и акцизов. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что задолженность перед отечественными производителями лекарств по возмещению НДС на сегодняшний день составляет 10 млн. грн.

Кроме того, премьер-министр также сообщила о том, что в понедельник, 27 октября, она намерена провести совещание по вопросам контроля за качеством лекарственных препаратов.