В Житомире госпитализированы 4 человека, отравившихся грибами

В Житомире госпитализировали четырех местных жителей, которые отравились грибами. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

"Управление здравоохранения и Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета предостерегают, что четверо житомирян отравились грибами, они все госпитализированы", - сказано в сообщении.

Пресс-служба мэрии также отмечает, что в прошлом году в Украине отравились грибами 1260 лиц, из них 285 детей, а умерли 110 лиц, в том числе 16 детей. По Житомирской области в прошлом году было зафиксировано 23 случая отравления, в том числе 9 детей. Умерли в результате отравления грибами 5 лиц, из них один ребенок.