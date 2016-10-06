Минздрав обещает возобновить возмещение стоимости жизненно необходимых лекарств с 2017 года

В Минздраве отмечают, что пациенты в Украине потребляют лекарства, которые не соответствуют показателям распространенности болезней, и предоставляют приоритет второстепенным препаратам. Другой проблемой является низкая покупательная способность населения (на фоне девальвации гривни) и низкая инвестиционная привлекательность фармацевтического рынка Украины, считают в ведомстве.

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Поэтому Минздрав планирует создать национальный перечень основных лекарственных средств с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет содержать только те лекарственные средства, что имеют обоснованную доказательную базу своей эффективности и содержащиеся в международных протоколах лечения пациентов. Далее - ввести референтные цены на лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств и реимбурсацию стоимости лекарственных средств.

Основным приоритетом внедрения реимбурсации в 2017 году станет лечение болезней, что в первую очередь влияют на основные показатели здоровья населения - сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма. Возмещение стоимости лекарств будет определяться Национальным перечнем основных лекарственных средств в 2017 году, который состоит из 22 международных непатентованных названий.

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Для того, чтобы снизить цену и повысить доступность лекарств, нужно упростить доступ к закупке иностранной валюты импортерами лекарственных средств и стабилизировать возможные валютные риски. Кроме того, НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%, а оптовые и розничные наценки ограничатся в виде регрессивных наценок (больше цена – меньше наценка).