Параолимпийку, у которой обнаружили допинг, лишили стипендии

Виктор ЮЩЕНКО лишил стипендии Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Людмилу ОСМАНОВУ, у которой на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине был обнаружен допинг.

Об этом идет речь в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

“В соответствии с пунктом 8 Положения о стипендиях Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров, утвержденного Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года №290, лишить спортсменку ОСМАНОВУ Людмилу Магомед-Шариповну стипендии Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров, назначенную ей Распоряжением Президента Украины от 1 ноября 2007 года № 247”, - отмечается в документе от 21 октября 2008 года.

Как сообщал УНИАН, на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине был обнаружен допинг у украинской спортсменки Л.ОСМАНОВОЙ (пауэрлифтинг). Она была дисквалифицирована на два года. Людмила ОСМАНОВА - заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа среди спортсменов-инвалидов.