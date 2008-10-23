Ежедневно в Украине от рака шейки матки умирает 6 женщин

В Украине ежедневно от рака шейки матки умирает шесть женщин.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Украины Вячеслав КАМИНСКИЙ.

По его словам, проблема рака шейки является чрезвычайно актуальной для всего мира, и, в частности, для Украины. Хотя, по его мнению, эта болезнь прогнозируется - диагностируется и успешно лечится при своевременном выявлении. «Её можно предотвратить, это едва ли не единственная злокачественная патология, которую можно профилактировать при помощи прививок», – подчеркнул В.КАМИНСКИЙ.

Анализируя в целом проблему женского рака, главный онкогинеколог Министерства здравоохранения Украины, профессор Людмила ВОРОБЬЕВА отметила, что в стране ежегодно выявляют 16 тысяч случаев онкопатологии.

«Из них у 50% женщин – репродуктивного возраста, следовательно, это не только медицинская, но и социальная проблема. Если брать отдельную локализацию, то рак шейки матки в 2007 году впервые выявлен в около 5 тысяч женщин в Украине”, – сообщила она. Причем, по словам главного онкогинеколога Минздрава, 20% из них имели настолько запущенную форму, что вылечить их ни одним известным методом уже не было возможно.

“Ответственность относительно онкопрофилактики лежит лишь на самой женщине. Можно, конечно, говорить о неблагоприятных, сложных экономических проблемах. Однако каждая из нас должна понимать, что прежде чем пойти купить костюм или туфли возможно стоило бы посетить гинеколога”, – сказала Л.ВОРОБЬЕВА.

Что касается регионального распространения рака шейки матки, по мнению главного онкогинеколога Минздрава, самая неблагоприятная ситуация в южных областях, в частности, в Крыму - именно там каждая пята женщина с раком шейки матки не доживает одного года с момента установления диагноза.

“Наиболее уязвимой возрастной группой что касается рака шейки матки являются женщины от 45 лет. Однако следует отметить, что в последние 5 лет рак шейки матки резко «помолодел», – заметила Л.ВОРОБЬЕВА.

Одной из основных причин развития рака шейки матки, по словам профессора, является онкогенный штамм вируса папилломы человека.

В свою очередь, кандидат медицинских наук Федор ЛАПИЙ отметил, что на сегодняшний день в Европе активно ведется кампания по иммунизации против папиломовируса человека. “В настоящее время и в Украине речь идет о введении подобной вакцинации. Она, в первую очередь, направлена на юных девочек, которые еще не начали половую жизнь. Это позволит профилактировать заражение вирусом папилломы человека, а именно онкогенными серотипами”, – сообщил он.

По словам Ф.ЛАПИЯ, причина онкогенности связана с длительностью персистирования (пребывание - УНИАН) вируса после попадания в организм женщины, особенно это касается 16-го и 18-го серотипа, которые являются высокоонкогенными видами, и могут стать предпосылкой для развития рака шейки матки.

“Если женщина не посещает своевременно гинеколога, именно они предопределяют онкопатологию", – отметил он.

Решить эту проблему поможет, по мнению Ф.ЛАПИЯ, вакцинопрофилактика.

“Уже год в Украине официально зарегистрирована вакцина против онкогенных штаммов вируса папилломы человека. Она доступна только за деньги, поскольку государственной программы по профилактике рака шейки матки не предусмотрено. В частных медицинских клиниках разовая доза вакцины стоит от 800 грн. На курс нужно три дозы”, – сообщил Ф.ЛАПИЙ.

Он также отметил, что в Европе и Америке ожидают, что иммунизация против вируса папилломы человека снизит заболеваемость и смертность от рака шейки матки на более чем 70%.

В то же время Л.ВОРОБЬЕВА добавила, что данная проблема не решается исключительно вакцинацией. “В нашей стране есть проблема скрининга (отбора - УНИАН). Весь ужас проблемы в том, что даже до стадии онкозаболевания женщина может ничего не чувствовать, никаких жалоб у нее не будет. Поэтому мы отмечаем и требуем, чтобы каждая женщина постоянно посещала гинеколога с целью скрининга, чтобы отобрать среди, казалось бы здоровых женщин, тех, кто уже имеют проблемы без выраженных симптомов”, – подчеркнула главный онкогинеколог Минздрава.

“Достаточно лишь сделать очень простой анализ - цитологический мазок, или ПАП-мазок на наличие атипичных (онкологических - УНИАН) клеток. Он простой, безболезненный и бесплатный”, – сказала Л.ВОРОБЬЕВА.

Во время пресс-конференции эксперты также обратили внимание, что основными факторами риска развития рака шейки матки является нездоровый образ жизни (особенно пагубным для женщины является курение), раннее начало половой жизни – в 14-17 лет, когда эпителий шейки матки еще не созрел и легко поддается физическому и инфекционному влияниям, частая смена половых партнеров, заболевания, передающиеся половым путем.