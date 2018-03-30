Из развивающихся стран могут прийти невиданные до сих пор эпидемии

Из развивающихся стран могут прийти еще невиданные эпидемии, предостерегает газета USA TODAY, резюмируя доклад неправительственной организации Trust for America`s Health.

По данным из Прогноза национальной разведки США, приведенным в этом документе, более 170 тыс. человек в Америке ежегодно умирают от вспышек новых или давно не возникавших инфекционных болезней, в том числе приходящих из-за границы.

По сообщению издания, руководство Google.org – благотворительного подразделения корпорации Google – считает эту угрозу столь животрепещущей, что эта компания на днях выделила эпидемиологам гранты на 15 млн долларов. Цель Google – средствами высоких технологий выявить "горячие точки", где могут возникнуть новые инфекции, открыть и изучить новых микробов, а также создать в развивающихся странах системы раннего предупреждения, дабы местные власти могли подавлять вспышки до их глобализации.

Исполнительный директор организации Ларри Бриллиант сообщает, что в условиях глобального экономического кризиса вероятность пандемий повышается, так как государства будут вынуждены сократить расходы на здравоохранение, пишет газета.

По мнению издания, следующей эпидемией, которая доберется до США, вполне может стать волна лихорадки чикунгунья – это слово можно вольно перевести с одного из африканских языков как "согнувшийся". Чикунгунью переносят комары, ее признаки – симптомы, напоминающие тяжелый грипп, а также ломота в суставах, причем заболевший может страдать от болезни пожизненно.

Газета извещает, что за последние два года эта зараза была занесена из Восточной Африки на острова в Индийском океане, где 266 тыс. человек заболели, из них 255 умерли. Оттуда вирус перепрыгнул на индийский субконтинент, заразив более 1,5 млн человек и убив до 90 тыс., преимущественно стариков. Теперь он движется по Юго-Восточной Азии, причем благодаря мутации он адаптировался к симбиозу с тигровыми москитами, которые, кстати, обитают и в США. Ссылаясь на статью в медицинском издании Lancet, газета сообщает, что в августе чикунгунья появилась в Равенне, где местные тигровые москиты попробовали крови жителя Южной Индии, приехавшего в Италию к родственникам. В результате заразилось более 250 человек.

Издание рассматривает стремительные темпы распространения инфекций в век реактивных самолетов на примере атипичной пневмонии: за полтора месяца вирус распространился по всему миру, заразив 8273 человека, 775 из которых погибли. Газета также напоминает, что, хотя в конце 1960-х годов было заявлено, что инфекционные болезни стали вчерашним днем, новые заболевания появляются волна за волной. Это, например, "болезнь легионеров", птичий грипп, сальмонеллез и СПИД, а также виды туберкулеза, не поддающиеся лечению уже известными лекарствами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, приведенным газетой, инфекционные болезни убивают около 57 млн человек в год – это 26% от общей смертности в мире. У СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых – 6 млн жертв. Но в случае пандемии смертность будет намного более высокого порядка.

Газета советует не снимать со счетов птичий грипп – согласно статистике ВОЗ, известно 387 случаев заражения им среди людей, причем 245 закончились смертельным исходом.

Но как начинаются эпидемии? Газета ссылается на результаты исследования, опубликованные в февральском номере журнала Nature: анализ 335 вспышек инфекций во всем мире с 1940 по 2004 год показал, что более 60% эпидемий, в том числе ВИЧ и атипичная пневмония, начались с "переселения" возбудителей: микробы и вирусы, поражающие животных, вдруг перекидываются на человека. Ученые даже удивляются, что это происходит не столь часто, как подсказывает теория вероятности. "Если у каждого из 50 тыс. видов позвоночных животных есть 20 неизвестных вирусов, то в дикой природе в целом миллион вирусов, которых мы не знаем", – говорит автор исследования Питер Дасзек из Колумбийского университета. Причем, по словам Дасзека, глобальное потепление, уничтожение лесов, скученность людей в городах только расширяют контакты между людьми и микробами.

А что делают ученые для предотвращения эпидемий? Ответ можно найти в списке грантов Google.org, отмечает издание. Деньги выделены на программы сбора и изучения проб крови у людей и животных в эпидемических очагах Африки и Азии, на выявление новых болезнетворных микробов, на составление карты погибших лесов и вторжений людей в ареалы обитания животных, сообщает газета. Один из грантов получили организации ProMed Mail и Healthmap на проект по отслеживанию распространения болезней через интернет. ProMed ежедневно рассылает информацию о десятках вспышек инфекций, а Healthmap отыскивает в интернете новости о вспышках и указывает их координаты на карте.

"Атипичная пневмония впервые в истории человечества продемонстрировала, что мы в силах выявить новую эпидемию во множестве стран сразу и загнать зверя обратно в клетку. Нам повезло, но в следующий раз, возможно, удача отвернется от мира", – приводит газета в заключение слова представителя ВОЗ.

Стив Стернберг

Inopressa.Ru