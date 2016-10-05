Национальный медуниверситет им.Богомольца отметит свое 175-летие

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление № 4914 проголосовали 246 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено в октябре этого года торжественно отметить 175-летие со времени основания Национального медицинского университета имени Богомольца.

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Правительству рекомендовано разработать и утвердить план мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 175-летия со времени основания университета, предусмотрев соответствующее финансовое и материально-техническое обеспечение.

Украинскому государственному предприятию почтовой связи «Укрпочта» рекомендовано выдать почтовые конверты, почтовые марки и набор открыток, посвященных 175-летию со времени основания университета.

В постановлении отмечается, что в сентябре этого года исполнилось 175 лет со дня основания одного из самых известных в Украине и Восточной Европе медицинского университета. Официальная история учебного заведения началась в 1841 году, когда при Императорском университете Святого Владимира в Киеве был создан медицинский факультет.

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«Ежегодно около 1300 выпускников университета пополняют заведения отечественной системы здравоохранения и зарубежных стран, около 500 выпускников, которые учились по государственному заказу, получают направление на трудоустройство в первичное звено здравоохранения, в т.ч. в сельскую местность», - говорится в постановлении.