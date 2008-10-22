Ответственность за преступления против семьи и детей усилится

Киев. 22 октября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об усилении ответственности за преступления против семьи и детей.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Закон “О внесении изменений в статьи 304 и 323 Уголовного кодекса Украины (об усилении ответственности за преступления против семьи и детей)” предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном или попечителем, лицом, на которое возложены обязанности воспитывать пострадавшего или заботиться о нем. Такие действия караются ограничением воли сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 1 октября.