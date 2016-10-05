Минздрав требует от работников Ладыжинского завода срочно возобновить работу

Как сообщили УНИАН в Минздраве, 27 сентября 2016 года директора государственного предприятия "Ладыжинский завод "Экстра" Константина Керницкого уволили за нарушение условий контракта. Тогда же назначили нового директора Александра Коваленко.

Читайте также"Дарница" пытается выкупить 25% акций "Борщаговки"

Керницкий начал угрожать и не допускал на предприятие нового директора и представителей ПАО "Укрмедпром".

Группа людей вместе с заместителем директора завода блокировала вход в помещения предприятия. Это помешало новому директору провести ревизию и инвентаризацию имущества.

Читайте такжеВ Минздраве убеждены, что местная власть не сможет финансировать санатории и больницы, переданные ей на баланс

Министерство здравоохранения вместе с ГП «Укрспирт» согласовали, что предприятие должно работать на полную мощность и реализовывать произведенную продукцию для фармрынка.

Минздрав обращается к работникам Ладыжинского завода с требованием срочно возобновить работу.

Минздрав и ГП “Укрспирт” поддерживают действующее руководство завода. Министерство не вмешивается в хозяйственную деятельность предприятий, принадлежащих к сфере его управления.

***

Государственное предприятие "Ладыжинский завод "Экстра" ПАО "Укрмедпром" (г. Ладыжин Винницкой области) относится к сфере управления Минздрава и находится в государственной собственности. Предприятие действует на основании устава, утвержденного приказом Минздрава Украины, согласно которому назначение и увольнение директора ГП относится к компетенции ПАО "Укрмедпром".