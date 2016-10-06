Минздрав создаст национальный рейтинг по внедрению медицинской реформы в регионах

Как сообщили УНИАН в Минздраве, тактика внедрения реформы будет опубликована на сайте ведомства.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что медицинская реформа должна начаться в 2017 году.

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"То, что будет происходить, не должно стать ни для кого неприятным сюрпризом. Все должны понимать как и когда изменится система и четко осознавать свою роль и задачу в реформе. Также в 2017 году будет запущена подготовка к реформированию госпитального звена системы здравоохранения, расширение автономии медицинских учреждений, их перевод на глобальный бюджет и оплату за результат, упрощение доступа к финансированию и инвестициям", - сказал Ковтонюк.

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“Наивно думать, что огромную систему здравоохранения в 42-миллионной стране может изменить министерство, щелкнув пальцами. Ключевая задача нашей команды в условиях децентрализации — создать максимум возможностей на местах, где будут происходить изменения, которые увидят украинцы. Бесспорно, мы стоим перед большими вызовами, но также встречаем и масштабную поддержку у всех, с кем мы работаем — парламентского комитета, международных экспертов, лекарственной среды, пациентских организаций. Но прежде всего важно понимать, что скорость развертывания реформы будет зависеть от качества работы местной власти. Тем более добавляет оптимизма, что глава правительства Гройсман выразил готовность взять этот вопрос под свой личный контроль”, - подчеркнул Ковтонюк.