Минфин обещает дополнительно профинансировать медицинскую реформу в регионах

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко в ходе общественного обсуждения проекта госбюджета на 2017 год в части финансирования медицины.

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«Медицинская субвенция будет увеличена, но не в таких пределах, как просило Министерство здравоохранения, и этому есть логическое объяснение. Как только мы увидим первые шаги к реформе, Министерство финансов готово в любое время подготовить для территорий и общин, которые сделают шаги по реформе, дополнительные средства, чтобы стимулировать эту реформу медицины», - сказал Марченко.

По его словам, объем средств в госбюджете для обеспечения потребностей здравоохранения является достаточным в сложившихся условиях, и суть в том, чтобы научиться эффективно использовать эти средства.

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Как пояснил Марченко, предложенная в рамках госбюджета децентрализация финансирования медучреждений также будет способствовать повышению их эффективности. «Поскольку в будущем муниципалитеты станут собственниками медучреждений, они привыкнут к тому, что нужно быть ответственными хозяевами. К примеру, они будут платить за электроэнергию самостоятельно и при необходимости примут меры для внедрения энергосберегающих технологий или перепрофилирования», - добавил Марченко.