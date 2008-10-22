В Виннице открылся хирургический корпус больницы скорой помощи

21 октября на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 открылся новый хирургический корпус.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, хирургический корпус разместился на трех этажах недавно построенного помещения, он оборудован 11 операционными блоками.

В новом корпусе №2 почти все медицинское оборудование завезено из Швейцарии. Хирургические инструменты руководство больницы получило из Америки. В целом на строительство нового корпуса было выделено почти 8 млн. грн., из которых 3,2 млн. грн. потрачено на приобретение медицинского оборудования.

На торжественное открытие нового корпуса в Винницу прибыл заместитель генерального директора Государственной службы медицины и катастроф Украины Сергей ГУРИЕВ. "Винница одна из первых открыла новую больницу скорой помощи. Это вторая в Украине больница, которую открыли за годы независимости – она является образцом европейского стандарта, где врачи могут оказать высококвалифицированную помощь", - сказал С.ГУРИЕВ на открытии корпуса.

"Мы ставили задачу, чтобы этот корпус был одним из самых современных с точки зрения качества предоставления медицинской помощи. Совместными усилиями мы с этим заданием сегодня справились, и этот корпус является еще одним элементом в укреплении системы здравоохранения в Виннице и области. Я также считаю, что каждая больница должна быть оборудована соответствующей аппаратурой, с помощью которой можно сберечь человеку жизнь. А это на сегодня самое главное", - сказал мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.