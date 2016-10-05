Минздрав отменит бумажную отчетность для врачей

Как сообщили УНИАН в Минздраве, также будет ускорена процедура лицензирования медицинских практик, они будут гармонизированы в соответствии с европейским законодательством.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что ключевая функция семейного врача — поддерживать здоровье своих пациентов.

Читайте такжеВнедрения страховой медицины в Украине начнется в 2017 году и продлится три года - Минздрав

"Любая другая работа будет минимизирована. В случае, если семейный врач решит начать частную практику, оплата будет поступать на его счет напрямую, минуя посредников. Это позволит создать простую, прозрачную и понятную для всех систему”, — сказал Ковтонюк.

По его словам, техническим оператором перечисления бюджетных средств станет прозрачная страховое агентство, которое будет осуществлять документооборот с врачами. Ковтонюк также подчеркнул, что введение новых налогов или страховых взносов не предусматривается.

Читайте такжеВ проекте госбюджета на 2017 год расходы на закупку лекарств увеличен на 2 млрд грн

“Украинцы и так платят налоги. Наша задача — обеспечить их прозрачное и эффективное использование. Каждый гражданин Украины, независимо от места проживания и достатка должен иметь доступ к семейному врачу, а общины не должны отправлять «гонцов» в Киев для вымаливания дополнительных бюджетов. Логика очень простая: вы выбираете врача — мы ему платим”, — сказал Ковтонюк.