Проблемы вакцинопрофилактики рака шейки матки в Украине

Состоится пресс-конференция ведущих экспертов Министерства здравоохранения Украины, посвященная актуальным вопросом вакцинопрофилактики рака шейки матки в Украине. Участники: Л.Воробьева - проф., д.м.н., главный онкогинеколог Минздрава Украины; В.Каминский - проф., д.м.н., главный акушер-гинеколог Минздрава Украины; Ф. Лапий - к.м.н., НМАПО. Темы пресс-конференции: Присуждение Нобелевской премии по медицине и физиологии профессору Харальду цур Хаузену за определение роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии рака шейки матки, в том числе за успешное практическое воплощение открытия - создание и применение вакцин против ВПЧ; Вопрос актуализации профилактики и эффективные программы защиты от рака шейки матки в Украине; Необходимость создания и внедрения регуляторных документов, поддерживающих вакцинацию против ВПЧ в Украине на примере большинства стран Евросоюза. Пресс-конференция организована при поддержке «Социальной инициативы профилактики рака шейки матки» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (067) 658-31-32; alexander.ustenko@cohnwolfe.com.ua Начало регистрации СМИ в 15-20.