Виннитчина: в 2008 - тысячи людей пострадали от укусов животных

В Винницкой области за 9 месяцев 2008 года в медицинские заведения по поводу укусов животными обратилось 2872 человека, что на 10% или на 262 человека больше, чем за соответствующий период в прошлом году. В то же время от укусов бешеных животных пострадали 96 человек.

Как передает корреспондент, об этом сообщалось на заседании чрезвычайной противоэпизоотической и противоэпидемической комиссий при Винницкой облгосадминистрации.

На заседании начальник главного управления ветеринарной медицины в Винницкой области Григорий СИДОРУК и заместитель главного государственного санитарного врача Винницкой области Сергей ДАБИЖА сообщили о том, что сложная эпизоотическая ситуация, которая существует в области почти 4 года, к сожалению, привела к эпидемическому осложнению.

С.ДАБИЖА подчеркнул, что единственной альтернативой уничтожению бездомных животных в городах и селах является организация приютов для животных с дальнейшей их стерилизацией. В Виннице в 2007 году было создано такое заведение, но из-за отсутствия финансирования он использовался как временный приют для бездомных животных, а не как регулятор их численности.

Г.СИДОРУК отметил необходимость одновременного отстрела лисы красной независимо от сезона охоты с целью доведения плотности популяции до 0,5 – 1 головы на 1000 га угодий.