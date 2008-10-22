На Тернопольщине будут судить руководителя аптеки

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя, из-за которого подчиненная три года не получала пенсию.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший помощник прокурора области Игорь ЗУЗАК, в 2005 году в Пидволочиске ликвидировали государственно-коммунальную центральную аптеку. Когда работница аптеки обратилась к руководителю, чтобы тот внес запись в ее трудовую книжку об увольнении с занимаемой должности, тот отказался это сделать. “Свои действия он мотивировал “обидой” на областной совет, который, мол, не удовлетворил его собственной просьбы об увольнении”, - сказал И.ЗУЗАК.

После многочисленных просьб женщина обратилась в суд. 23 декабря 2005 года Пидволочиский районный суд обязал руководителя сделать соответствующую запись в трудовой книжке. Также подтвердил право женщины на получение задолженности по зарплате и возмещение морального ущерба. “После этого заведующего аптеки неоднократно вызывали работники исполнительной службы с требованием выполнить решение суда, но руководитель настаивал на своем. Между тем женщина и дальше не получала пенсию, потому что формально не была уволена с работы”, - сообщил И.ЗУЗАК.

В отношении бывшего заведующего аптекой прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное невыполнение служебным лицом решения суда, вступившего в законную силу. Лишь после этого в трудовой книжке бывшей работницы аптеки появилась долгожданная запись, и это стало основанием для оформления ей пенсии. Пидволочиский районный суд наложил на экс-руководителя аптеки штраф в размере 1,7 тыс. грн. в доход государства. Женщина же отдельно обратилась в суд с требованием возместить материальный и моральный ущерб.