Борьбу со СПИДом в Украине должно поддержать все общество

Представители Организации Объединенных Наций отмечают, что эффективное противодействие распространению ВИЧ/СПИД в Украине невозможно без поддержки всего общества.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Расширяя масштабы противодействия ВИЧ в Украине”, участниками которой были исполнительный директор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС) Питер ПИОТ; постоянный координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ и координатор ЮНЕЙДС в Украине Анна ШАКАРИШВИЛИ.

П.ПИОТ отметил, что последний раз посещал Украину в 2001 г., и с того времени в нашей стране наблюдается значительный прогресс в борьбе с ВИЧ. В то же время, по его словам, вирус в Украине быстрее активизируется, чем действия против него. П.ПИОТ обратил внимание, что к борьбе с болезнью приобщилось немало общественных и неправительственных организаций, но эту сеть нужно расширять и в дальнейшем. Он также отметил, что к борьбе с распространением вируса необходимо привлекать и людей с ВИЧ/СПИДом. При этом государственные органы должны быть лидерами в этой борьбе и координировать усилия движения против распространения эпидемии.

«Но без поддержки общества нет эффективной деятельности. Широкое привлечение людей должно быть. Лишь скоординировав усилия всех, можно улучшить ситуацию”, - подчеркнул П.ПИОТ.

Отдельно он отметил необходимость более жесткой отчетности за потраченные средства на противодействие распространению болезни, а также усиления профилактических мероприятий, которые также являются решающими в борьбе с ВИЧ/СПИД; усиления внимания к распространению вируса и защите молодежи от заражения.

«Если эти элементы объединить, то Украина сможет преодолеть проблему”, - уверен П.ПИОТ.

Для ЮНЕЙДС, по его словам, Украина будет одним из приоритетных направлений в работе, и организация будет искать инновационные пути решения проблемы распространения ВИЧ/СПИД в нашей стране.

Присутствовавшая на пресс-конференции директор Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Украины Алла ЩЕРБИНСКАЯ сообщила, что в Украине на протяжении последних лет внедрено много новаций по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД. По ее словам, благодаря этим усилиям, в частности, есть очень положительный результат по вертикальной передаче вируса (то есть от матери к ребенку) – снижение с 27% до 7%. “То есть, рождаются здоровые дети у тех родителей, которые инфицированы и даже больны СПИДом”, - отметила она. Кроме того, введено антиретровирусное лечение с использованием самых эффективных современных препаратов, так теперь лечатся более 10 тыс. больных. По словам А.ЩЕРБИНСКОЙ, также введена новая методика профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков – это заместительная терапия, предусматривающая вместо инъекционного введения наркотика употребление таблеток.

В свою очередь, А.ШАКАРИШВИЛИ отметила, что ЮНЕЙДС приветствует решение власти относительно увеличения финансирования мероприятий на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД.

«Но, действительно, дело не только в центральном бюджете, - отметила она. – Нужно сосредоточить усилия и на местном, на областном уровнях, чтобы услуги (для людей с ВИЧ - УНИАН) действительно дошли до тех людей, которым они просто жизненно необходимы. То есть, речь идет не только о закупках на центральном уровне, но и тех услугах, которые будут финансироваться через местные и областные бюджеты. Средств никогда не будет достаточно, но этот значительный шаг, который сделало правительство, и готовится программа на последующие пять лет - действительно должны гарантировать, что эти услуги дойдут до тех, кому они нужны и относительно профилактики, и относительно лечения и ухода”, - отметила координатор.

Она проинформировала, что специальный представитель ЮНЕЙДС, Ее Королевское Высочество, кронпринцесса Норвегии МЕТТЕ-МАРИТ, которая пребывает сейчас в Украине, вместе с П.ПИОТОМ и другими представителями ООН планируют провести встречи с высокопоставленными лицами, людьми, живущими с ВИЧ, представителями разных неправительственных, ВИЧ-сервисных организаций, религиозных конфессий, молодежными активистами, представителями частного сектора и донорского сообщества.