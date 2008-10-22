Недостаток холестерина приводит к снижению интеллекта

Все мы знаем, что холестерин бывает не только «плохим», но и «хорошим». Американские ученые ходе исследования, пришли к неожиданным вводам.

К этому эксперименту были привлечены те участники, которые уже привлекались к исследованиям по вопросу изучения тех факторов, которые оказывают влияние на развитие сердечной недостаточности.

В ходе проведения исследования всем участникам были предложены тесты, которые позволяют сделать выводы об интеллектуальных данных каждого из них.

Больше всего внимание уделялось способностям испытуемых решать логические задачи и концентрировать внимание.

Параллельно с проведением испытаний умственных способностей, у каждого из участников были взяты образцы крови, по которым определялось содержание холестерина. Именно это позволило установить, что существует зависимость интеллектуальных способностей людей от уровня содержания холестерина в крови.

У тех, у кого наблюдается максимально низкий уровень холестерина, отличаются и сниженным уровнем интеллекта по сравнению с теми, у кого содержание высокое. При этом это различие довольно существенно, примерно в два раза. В большей степени различия проявляются при запоминании последовательности слов, концентрации внимания, при решении заданий на поиск соответствий. А это значит, что с понижением уровня холестерина в крови, тем большее количество проблем возникает при восприятии и запоминании информации, в мыслительных процессах.

Правда, стоит заметить, что исследования проводились в тех ситуациях, когда наблюдался пониженный уровень холестерина естественного характера, а ведь его понижение может быть вызвано медицинскими показаниями, что достигается путем приема лекарственных препаратов.

В этом случае ученые не могут дать однозначного ответа, так как данный вопрос еще нуждается в проведении дополнительного исследования, но, если же низкий уровень холестерина достигается путем употребления продуктов без его содержания, то негативные последствия для интеллекта вполне реальны.

В принципе, полученные результаты проведенного исследования не стали для ученых полной неожиданностью, так, как давно известно, что холестерин представляет собой вещество, участвующее в синтезе некоторых гормонов, регуляции состояния клеточных мембран, он входит в состав достаточно большого количества клеточных структур.

Так что, полностью отказываться от тех продуктов, которые содержат холестерин все же не стоит, как и везде, в пищевом рационе должна быть соблюден принцип «золотой середины», ведь и недостаток холестерина, как и его излишек в равной степени могут нанести существенный вред нашему физическому и психологическому здоровью.

Спасая сердце и кровеносные сосуды от него, мы можем лишить наш головной мозг такого для него важного компонента, как холестерин.