Среди банкиров и брокеров все больше самоубийств

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) предупреждает о росте количества самоубийств и психических расстройств, связанных с ухудшающейся экономической обстановкой в мире. В группе наибольшего риска - банкиры и брокеры.

Гендиректор ВОЗ Маргарет Чан заявила об опасности недооценки последствий финансового кризиса. Она отметила, что не стоит удивляться росту числа людей, находящихся в состоянии стресса, а также увеличению количества самоубийств.

В США уже отмечен ряд происшествий, связанных с последствиями кризиса. Так, в начале октября в Лос-Анджелесе 45-летний мужчина убил пятерых членов своей семьи и затем покончил с собой. В предсмертной записке он объяснил свой поступок безнадежной экономической ситуацией. Женщина в возрасте 90 лет в штате Огайо совершила попытку самоубийства, получив сообщение о выселении из дома, где она прожила 38 лет.

По данным ВОЗ, три четверти страдающих психическими расстройствами людей живут в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения. По мнению М.Чан, средств, выделяемых в этих странах на лечение таких больных, как правило, недостаточно. В результате около 75% больных не могут получить необходимое лечение.

ВОЗ предупреждает: мир может захлестнуть волна самоубийств в связи с назревающим экономическим спадом и эрой крупных банкротств.

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