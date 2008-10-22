Контактные линзы могут привести к слепоте

Исследователи из университета Ла Лагуны (Канарские острова) заявили о том, что ношение контактных линз может привести к тяжелой инфекционной болезни и слепоте.

По словам ученых, болезнь может развиться из-за заражения глаза патогенными разновидностями амеб -Acanthamoeba, которые не уничтожаются обычными растворами для контактных линз.

Acanthamoeba - один из самых распространенных типов простейших, встречается она в почве и в проточной воде. При этом некоторые виды этой амебы могут вызывать инфекции у человека, в частности, амебный кератит - воспаление роговицы, которое может привести к слепоте.

"Распространенность этих инфекций выросла в последние 20 лет по всему миру главным образом из-за того, что люди стали носить контактные линзы. Когда люди промывают контейнеры для линз водопроводной водой, они загрязняют их амебами. Особенно беспокоит тот факт, что растворы для контактных линз, которые есть в продаже, не убивают амеб", - отмечает один из авторов исследования, Базилио Валладарес.

Ученые в ходе исследования изучили наличие амеб в контейнерах для контактных линз у 153 жителей Тенерифе, у которых не было симптомов инфекции: 65,9% контейнеров и самих линз были загрязнены Acanthamoeba и 30% - другими патогенными амебами.

Далее специалисты проверили эффект двух стандартных средств против амеб. Оказалось, что антибиотик ципрофлаксин и антисептик хлорэксидин убивает Acanthamoeba, но концентрация хлорэксидина в растворах для контактных линз недостаточно высока, чтобы убить патогенные штаммы. "Поэтому большинство растворов не защищают от амебного кератита", - сказал Валладарес.

РИА Новости