Чистая прибыль Pfizer за 9 месяцев выросла на 45%

Чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer Inc. за 9 месяцев 2008 г. выросла на 45% - до 7,8 млрд долл. по сравнению с 5,42 млрд долл., полученными годом ранее, сообщается в распространенном сегодня финансовом отчете компании.

Прибыль Pfizer в пересчете на акцию составила 1,16 долл. против 0,78 долл. за тот же период 2007 г. Выручка Pfizer составила 35,9 млрд долл. и оказалась на 1% выше аналогичного показателя за соответствующий период 2007 г., зафиксированного на отметке 35,5 млрд долл.

Чистая прибыль Pfizer в III квартале 2008 г. выросла на 199% - до 2,27 млрд долл. по сравнению с 761 млн долл., полученными годом ранее. Прибыль компании в пересчете на акцию составила 0,34 долл. против 0,11 долл. за тот же период 2007 г. Выручка Pfizer в III квартале 2008 г. почти не изменилась и составила 11,97 млрд долл. Аналогичный показатель в 2007 г. был зафиксирован на отметке 11,99 млрд долл.

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. была основана в 1849 г. и с тех пор является одним из мировых лидеров рынка. Нынешнее название компания получила в июне 2000 г. в результате слияния компаний Pfizer и Warner-Lambert Company.

В портфолио препаратов компании входят такие известные лекарственные средства, как препарат по борьбе с эректильной дисфункцией Viagra и глазные капли Visine. Препараты Pfizer производятся на заводах в 46 странах, общий штат - около 100 тыс. человек.

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