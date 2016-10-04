Госпродпотребслужба ликвидировала партию зараженного салата из Польши

«28 сентября 2016 года во Львовской области при проведении фитосанитарного контроля в грузе салата весом 4,7 тонны происхождением из Польши выявлен карантинный, ограниченно распространенный на территории Украины вредный организм - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Зараженный груз уничтожен», - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем, Госпродпотребслужба направила в Польшу ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уничтожила во Львовской области 5-тонную партию персиков из Польши, зараженных персиковой плодожоркой.

С начала года Госпродпотребслужба неоднократно сообщала о предотвращении попадания в Украину импортных партий зараженных вредителями овощей преимущественно из Турции.

Западный цветочный трипс - это опасный вредитель многих овощных, цветочных, декоративных, плодовых, ягодных культур. Распространяется между странами и областями со срезанными цветами, горшечными культурами, рассадой, любым посадочным материалом, а также со свежими овощами и фруктами. Для человека опасности не несет.