Донетчина: темпы распространения ВИЧ-инфекции растут

Темпы выявления ВИЧ-инфекции в Донецкой области продолжают рости, однако в 2008 году отмечаются первые признаки стабилизации заболеваемости и смертности от СПИДа.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, по состоянию на 1 октября в области зарегистрированы 29075 ВИЧ-инфицированных лиц (в т.ч. 6403 - с диагнозом СПИД), из них 3964 ребёнка до 18 лет (в т.ч. 124 - с диагнозом СПИД). На диспансерном учете находится 19274 лиц (1434 - детей до 18 лет), из них с диагнозом СПИД - 2694 (61 - детей до 18 лет). Умерло от СПИДа всего 3535 лиц, из них 62 ребенка до 18 лет.

На сегодня Донецка область в общеукраинском рейтинге по эпидемическим показателям ВИЧ-инфекции/СПИДа находится на 21-му месте (в 2007 году - 23-тє).

В динамике эпидемии ВИЧ-инфекции в Донецкой области отмечается увеличение до 65% удельного веса лиц с ВИЧ-инфекцией в возрасте до 39 лет, что является критерием неблагоприятного прогноза для общества в целом, изменение показателя соотношения ВИЧ-инфицированных мужчин и женщин в сторону увеличения количества женщин, рост привлечения женщин репродуктивного возраста к эпидемии и, как следствие, постоянное увеличение детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей (на 30% каждый год), изменение путей передачи ВИЧ-инфекции с увеличением удельного веса полового пути (с 45,05 % в 2004г. до 57,0% в 2008 г.).

Основные стратегические направления действий в сфере преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа определенные областной программой по обеспечению профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечение ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2004-2008 года (далее - Программа), утвержденной распоряжением председателя облгосадминистрации от 01.06.2004 № 231.

Межведомственную координацию деятельности государственных структур и неправительственных организаций, контроль эффективности выполнения Программы по ВИЧ/СПИДу на региональном уровне обеспечивает областной совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу. Областной совет объединяет около 20 общественных организаций, которые при технической помощи международных фондов выполняют 50 профильных проектов по профилактике ВИЧ-инфекции среди разных групп населения, ухода и поддержки людей с ВИЧ, информационно-образовательной работе с детьми и молодежью. Во всех городах и районах области созданные соответствующие региональные советы

Наибольший акцент в реализации Программы в 2004-2008гг. сделано на выявлении, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции.

В области обеспечены 100,0% доступ населения к добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию и консультирование за счет создания первой и на данное время единой в Украине службы профилактики и лечение ВИЧ-инфекции/СПИДа в составе областного, 4 городских центров профилактики СПИДа, 45 специализированных отделений (кабинетов) во всех центральных городских и районных больницах. Адекватное финансирование данных мероприятий за счет средств государственного, областного бюджетов, бюджетов городов и районов, разрешило охватить тестированием на ВИЧ 100% беременных и доноров, 2,8% население области.

Внедрение в области противовирусного лечения ВИЧ-инфекции за счет средств государственного бюджета и гранда Глобального Фонда разрешило охватить 35% пациентов, которые нуждаются в лечении (приблизительно третья часть от всех пациентов, которые лечатся в Украине) - 1662 пациентов, в т.ч. 173 ребенка.

Для повышения качества стационарной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом при областном центре СПИДа в марте 2007г. открыто отделение для лечения данной категории пациентов, для чего из областного бюджета в 2005-2006гг. выделено 5,0 млн.грн.

В области проводятся профилактические мероприятия среди беременных и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, снизили риск передачи инфекции от матери до ребребенка почти в 6 раз.

Для обеспечения инфекционной безопасности донорская кровь введена метод карантизации донорской плазмы, закупленные низкотемпературные холодильники для станций (отделений) переливание крови. Обеспечение медицинских работников области средствами индивидуальной защиты, препаратами для профилактики ВИЧ-инфекции после контакта с инфицированным материалом, ежегодное государственное страхование значительно уменьшили риск профессионального инфицирования ВИЧ.