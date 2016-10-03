В Украине резко похолодает: как избежать осенней простуды в межсезонье

Как сообщили УНИАН в Департаменте превентивной деятельности Национальной полиции Украины, ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом, снижение температуры.

4 октября в западных, 5 октября в северных и центральных областях местами сильные дожди, на западе местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе очень сильный дождь и мокрый снег, в горах образование снежного покрова, на протяжении 5-6 октября - снижение температуры.

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В пресс-службе КГГА сообщили, что, по данным Укргидрометцентра, 5 октября в столице пройдут дожди. 6 октября ожидается прекращение осадков, а температура воздуха снизится до 10-13°.

Врачи предупреждают, что в межсезонье люди могут часто испытывать слабость и упадок сил. Поэтому медики советуют воспользоваться простыми, но действенными советами для предотвращения осенней простуды, которая может развиться при резком похолодании.

1. Расслабляйся. Частые стрессы в несколько раз снижают способность организма противостоять инфекциям. После напряженного рабочего дня найди время, чтобы расслабиться. Для этих целей отлично подойдет правильно подобранная музыка. Ляг на диван и послушай ее с закрытыми глазами, думая о чем-то приятном.

2. Делай зарядку. Это может быть десятиминутный утренний бег или гимнастика для суставов, или силовые упражнения. Так ты убьешь сразу двух зайцев - и укрепишь организм, и скорректируешь фигуру.

3. Спи по 8:00 в сутки. Пока ты спишь, организм восстанавливается и омолаживается. Оптимальное время для сна - с 11 вечера до 7 утра. Однако если ты «сова», то выбирай время для отдыха с учетом внутренних биологических часов. Помни, лучше спится в хорошо проветренной комнате.

4. Правильно питайся. Коктейль с высоким содержанием витаминов - отличный способ просто и быстро зарядить свой организм мощной энергией. Для приготовления таких коктейлей не обязательно следовать одному рецепту, можно экспериментировать. Вот пример рецепта витаминной бомбы - банан, полстакана жирных йогурта, грецкие орехи и замороженная клубника, все это измельчить в блендере и выпить. Используйте фрукты (свежие и мороженые), орехи и обязательно молочный продукт, если нет аллергии на лактозу.