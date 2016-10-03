В Раде требуют от министра соцполитики отчета по вопросам защиты прав ребенка в Украине
В Верховной Раде требуют, чтобы министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с отчетом на парламентских слушаниях 12 октября по правам ребенка, их обеспечения и защиты в Украине.
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и комитетов парламента, сообщает пресс-служба партии «УДАР».
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Соответствующее обращение он адресовал представителям правительства.
«Это недопустимо, когда на парламентских слушаниях или заседаниях комитета присутствуют только заместители министра, и ни разу не выступал профильный министр. За две мои каденции председателем комитета, во время обсуждения тематических законопроектов профильный министр ни разу не присутствовал», - отметил Палатный.
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Он также пригласил всех народных депутатов принять участие 12 октября в парламентских слушаниях по правам ребенка.