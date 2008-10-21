ЕС улучшит оценивание ГМО перед тем, как разрешить выращивание

Европейский Союз планирует улучшить оценивание генетически модифицированных растений перед предоставлением разрешений на их выращивание.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение в целом было одобрено на заседании Совета министров по вопросам защиты окружающей природной среды в Люксембурге 20 октября.

В целом министры высказались за улучшение методологии оценки влияния генетически модифицированных растений на окружающую среду, а также за гармонизацию методов проведения такого оценивания.

Кроме того, министры высказались за необходимость в процессе предоставления разрешений на выращивание таких растений учитывать социально-экономические критерии.

В ходе заседания было решено, что французское президентство в ЕС подготовит проект заключений к следующему заседанию Совета в декабре этого года.