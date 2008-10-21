Киевская власть хочет приватизировать ”Павловку”

Блок Виталия Кличко заявляет о намерении киевской власти выставить на приватизацию помещения медицинских учреждений в центре столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

"Первыми под горячую руку мэра попали Киевский городской «Центр здоровья» по улице Владимирской, 29, Центр медицинской статистики по переулку Георгиевскому, 9, и санаторий «Салют» по улице Гоголевской, 26", говорится в сообщении.

«Медики Киева бьют в набат – недофинансированием отрасли мэр отбирает у них возможность нормально работать, а приватизируя помещения медучреждений - сокращает сеть медучреждений, хотя такое сокращение законом запрещено, - заявляют в Блоке.

«Мэр забывает, что киевляне – это не только избиратели. Это тысячи людей, которые работают в больницах, поликлиниках и диспансерах и сотни тысяч людей, которые нуждаются в их помощи», - заявила заместитель лидера фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете Наталия НОВАК.

По ее словам, "в медицинских кругах уже поговаривают, что власть также положила глаз на столичную психоневрологическую больницу №1, более известную как «Павловка». Пациентов, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, под предлогом «гуманного обращения» массово выписывают. Врачи допускают, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ решил «отдать по договорной цене в надежные руки» несколько десятков гектаров земли, находящейся под «Павловкой».

Н.НОВАК также подчеркнула, что "медики уже давно не получают 50-процентной надбавки, которая закончилась вместе с предвыборной кампанией". По ее словам, "невзирая на пятикратное увеличение столичного бюджета, в больницах за долги отключают воду и электричество. Столичные больницы имеют недофинансирование и кредиторскую задолженность почти по всем статьям: ремонт, услуги ЖКХ, медикаменты, материалы, продукты питания. Лидером в дефицитной гонке стала больница скорой помощи - недофинансирование по статьям «материалы» и «медикаменты» превысило миллион гривен".

Блок Виталия Кличко требует от власти "прекратить издевательство над медицинскими учреждениями и возобновить финансирование отрасли. Отдельным решением Киевсовет должен ликвидировать территориальные медицинские объединения".

«Когда о больницах заботились не только главные врачи, но и руководители районов, выделялись средства и на ремонты, и на оборудование, и на питание. А сейчас такая помощь невозможна, все вопросы – к ТМО. Мы требуем вернуть районам возможность заботиться о больницах ради спасения столичной медицинской отрасли», - заявила Н.НОВАК.