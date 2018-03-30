Тонзиллит – заболевание не локальное

Что такое тонзиллит? Тонзиллит – это воспаление небных миндалин, которые, между прочим, входят в состав иммунной системы человека. Функция наших миндалин – защитная, они участвуют в обмене веществ, а, кроме того, в кроветворении. А самое неприятное в тонзиллите – это то, что это заболевание не локальный процесс, а заболевание, отражающееся на состоянии всего организма.

Причина заболевания - проникновение стрептококка группы А

Вряд ли сегодня можно встретить человека, которому незнакомы проявления ангины. Медики называют его тонзиллит, исходя из латинского названия воспаления миндалин. Основной причиной возникновения заболевания является проникновение в организм и влияние бета-гемолитического стрептококка группы А.

Этот возбудитель вызывает в организме развитие острой воспалительной реакции, которая сопровождается нередко тяжелым течением и высокой вероятностью развития осложнений.

Для ангины (тонзиллита) характерно возникновение болей в горле, которые усиливаются во время глотания, а иногда делают этот процесс вовсе невозможным. Так же у пациентов наблюдается повышение температуры тела до высоких цифр, резкая интоксикация, слабость, головная боль.

Регионарные лимфатические узлы увеличиваются, а во время осмотра обнаруживаются изменения миндалин, по которым можно определить разновидность ангины. Если миндалины слегка увеличены, красного цвета и покрыты налетом беловато-желтого цвета, вероятнее всего у пациента лакунарная ангина.

Когда в миндалинах обнаруживаются многочисленные вкрапления пузырьков, речь может идти о фолликулярной ангине.

При первых же симптомах недомогания, обязательно обратитесь к врачу. Ангина требует тщательного лечения и контроля, в противном случае высок риск развития осложнений. К ранним осложнениям ангины (тонзиллита) относятся возникновение абсцессов глотки, откуда гнойное содержимое может попасть в мозг, к органам бронхолегочной системы, с током крови распространиться по всему организму, вызвать сепсис. По прошествии более длительного периода может возникнуть заболевание суставов – ревматизм, воспаление почек – гломерулонефрит.

Это лишь наиболее существенные осложнения ангины, существует еще целый ряд других. Одним словом, обязательно обратитесь к лечащему врачу, не подвергайте опасности себя и своих близких.

Как можно заболеть тонзиллитом?

Обычно заболевание начинается с банальной ангины, на которую больной не обращает должного внимания и переносит болезнь, что называется, на ногах. И вот тогда в миндалинах начинают протекать патологические изменения, которые приводят к тому, что процесс становится хроническим. Но иногда, причиной тонзиллита является не ангина, а обычный кариес.

Как «опознать» тонзиллит? При этом заболевании миндалины увеличены, а поверхность их «украшена» гнойными пробками, поверхность рыхлая. При этом, важно отметить, что человек может и не чувствовать себя плохо, до тех пор, пока не наступает обострение заболевания.

Тогда и появляются признаки заболевания: боль при глотании, а также повышенная температура тела. При этом, самым плохим является то, что воспалительный процесс в миндалинах негативно влияет на все внутренние органы нашего организма.

В сосудах и тканях пораженных недугом миндалин скапливается огромное количество микробов, которые переносятся по всему нашему организму с кровью.

Медики отмечают, что у людей, страдающих от такого заболевания, как тонзиллит, интенсивнее, чем у других пациентов, развиваются воспалительные процесс почек, мягких мозговых оболочек, множественные поражения суставов, а также нарушение менструального цикла, атеросклероз и болезни сердца.

Можно избежать хронического тонзиллита. Для этого необходимо предпринимать меры, укрепляющие наш организм: воздушные ванные, водные процедуры, регулярные занятия спортом. Кроме того, необходимо вылечить зубы.

Для борьбы с тонзиллитом врач вам выпишет иммуномодуляторы. При тонзиллите показаны также физиотерапевтические процедуры и промывание миндалин. Но также необходимо лечиться и самостоятельно.

Несколько раз в день полощите горло чесночной водой (для ее приготовления два зубчика чеснока залейте стаканом кипятка) или же антисептическим раствором.

К оперативному лечению при тонзиллите прибегают редко.

Только в тех случаях, когда консервативное лечение не дает положительных результатах, а также при серьезных заболеваниях сосудов, сердца и почек.

Если у вас появились первые признаки заболевания, то вам обязательно необходимо соблюдать постельный режим.

Откажитесь от употребления горячей или холодной пищи, Вся употребляемые вами напитки и пища должны быть теплыми. Во время заболевания также очень важно употреблять большое количество жидкости.

Каждые два – три часа полощите горло раствором фурацилина или же раствором питьевой соды.

Для приготовления раствора пищевой соды вам потребуется одну чайную ложку соды залить стаканом воды.

Вызовите на дом участкового терапевта. Не пренебрегайте лечением.

Дело в том, что надеется на «чудесное исцеление» в этом случае совершенно бесполезно. При недостаточном лечении вы можете только усугубить положение.

Если говорить о рецептах народной медицины, которые помогут справиться с тонзиллитом, то попробуйте такое простое и проверенное временем средство. Отожмите сок хрена и смешайте его в равных долях с кипяченой водой.

Полученной смесью полощите горло несколько раз в день. Главное, следите за тем, чтобы раствор не был холодным или же, наоборот, горячим.