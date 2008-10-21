Проблемные вопросы иммунопрофилактики украинцев
Заседание Ученого медицинского совета
22 октября в 2008 г. о 12.00 в конференц-зале Министерства здравоохранения Украины (г. Киев, ул.Грушевского, 7, второй этаж) состоится заседание Ученого медицинского совета на тему: «Проблемные вопросы иммунопрофилактики населения Украины».
Участники заседания:
· Исполняющий обязанности Первого заместителя министра здравоохранения Украины и исполняющий обязанности главного санитарного врача Украины Пономаренко Анатолий Николаевич;
· Директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им..Л.В.Громашевского АМНУ, д.м.н. Мариевский Виктор Федорович.
· Директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМНУ, академик АМНУ, д.м.н., проф.. Антипкин Юрий Геннадиевич;
· Профессор-консультант кафедры инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, академик АМНУ, д.м.н., проф.., Возианова Жанна Ивановна;
· Заведующий кафедры детских инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, главный специалист Минздрава по детским инфекционным болезням, д.м.н., проф. Крамарев Сергей Александрович;
· Начальник Управления материнства, детства, к.м.н. доцент Моисеенко Раиса Александровна;
· Заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, к.м.н., доцент Печенка Анатолий Михайлович;
· Заведующая кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО , главный специалист по детской иммунологии, д.м.н., проф.. Чернишова Людмила Ивановна.
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