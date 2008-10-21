Проблемные вопросы иммунопрофилактики украинцев

Заседание Ученого медицинского совета

22 октября в 2008 г. о 12.00 в конференц-зале Министерства здравоохранения Украины (г. Киев, ул.Грушевского, 7, второй этаж) состоится заседание Ученого медицинского совета на тему: «Проблемные вопросы иммунопрофилактики населения Украины». Участники заседания: · Исполняющий обязанности Первого заместителя министра здравоохранения Украины и исполняющий обязанности главного санитарного врача Украины Пономаренко Анатолий Николаевич; · Директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им..Л.В.Громашевского АМНУ, д.м.н. Мариевский Виктор Федорович. · Директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМНУ, академик АМНУ, д.м.н., проф.. Антипкин Юрий Геннадиевич; · Профессор-консультант кафедры инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, академик АМНУ, д.м.н., проф.., Возианова Жанна Ивановна; · Заведующий кафедры детских инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, главный специалист Минздрава по детским инфекционным болезням, д.м.н., проф. Крамарев Сергей Александрович; · Начальник Управления материнства, детства, к.м.н. доцент Моисеенко Раиса Александровна; · Заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, к.м.н., доцент Печенка Анатолий Михайлович; · Заведующая кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО , главный специалист по детской иммунологии, д.м.н., проф.. Чернишова Людмила Ивановна. Аккредитация по тел. 8 (044) 253-02-25, 253-69-75 или e-mail: press@moz.gov.ua

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