Сегодня – магнитная буря. Как уберечься?

Сегодня – 21 октября с 14.00 до 17.00 - магнитная буря. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями и у вас повышается давление в дни магнитных бурь прислушайтесь к нашим советам.

Будьте крайне осторожны. Помните, что в эти дни вы особенно впечатлительны. Известно, что около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются как раз во время магнитных бурь.

Перенесите неприятные разговоры или важны визиты на другой день. Не делайте больших покупок, избегайте конфликтных ситуаций. Желательно не пользоваться автомобилем, а прогуляться пешком. И, без сомнения, не стоит в эти дни увлекаться спиртным или другими тонизирующими средствами.

Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит в результате увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам значительно медленнее.

Соответственно неминуемо наступает кислородное голодание тканей органов. В организме происходят изменения. Как защитная реакция на негативное действие окружающей среды, в такие моменты наблюдается повышение уровня холестерина и адреналина. Это приводит к повышенной утомляемости, усталости, к снижению жизненной активности. В дни магнитных бурь отекает лицо. Гипертоникам в такие дни без лекарств выходить не стоит.

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