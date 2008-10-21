Солярии таки вредны для здоровья

Внешний вид человека, имеющего легкий загар, привлекателен. Адепты "всегда загорелой кожи" летом не выделяются из толпы, зато зимой вы можете их легко "вычислить". Такие люди всегда считают, что недостаточно смуглы и не пропускают ни одного теплого, солнечного дня, чтобы позагорать, а в холодный сезон непременно регулярно посещают солярий. Если им это по каким-либо причинам не удается, то они впадают в тоску.

Это стремление "принять дозу загара" признанно в медицине болезнью – танорексией. Оно свойственно мужчинам и женщинам в основном в возрасте 25-35 лет. Однако и многие 16-18-ти летние юноши и девушки сегодня записываются в очередь в солярий.

Это модное движение вызвано внедрившимся в подсознание за последние 10-15 лет культа тела, высшим проявлением которого является бодибилдинг.

Зависимость от ультрафиолетовых лучей по мнению многих психологов вызвана тем, что при принятии солнечных ванн мозг начинает выделять гормон эндорфин, который создает эффект релаксации и поднимает настроение.

Впрочем, медики и не отрицают этого. Только параллельно предупреждают, что злоупотребление загаром ведет к преждевременному старению и раку кожи, одному из самых распространенных за последнее время раковых заболеваний.

По данным Центра изучения рака Fox Chase, 90% всех случаев заболевания рака кожи вызвано ультрафиолетовым излучением. Из 400 студентов Университета Вирджинии 27% сказали, что они являются танорексиками.

Эта болезнь была неоднократно замечена и у звезд. Например, Виктория Бэкхем. Однажды она потеряла сознание непосредственно во время принятия процедур.

Всегда обеспокоенная своим внешним видом актриса Дженифер Лопес, смуглая по природе, тем не менее тоже очень любит поджариться на искусственном солнце и не пропустит случая вместе с мужем Марком Энтони позагорать на пляже.

Любопытно, что популярный мексиканский певец Луис Мигель, другой адепт загорелой кожи, на родине известен как "Солнце". Он не отправляется на гастроли без собственного аппарата искусственного загара.

Несмотря на повальное увлечение солярием, медики не перестают утверждать, что у любителей искусственного солнца в возрасте до 35 лет риск появления меланомы возрастает до 75%.

Злокачественная меланома – один из самых распространенных видов ракового заболевания среди людей в возрасте 15-34 лет. От этого онкологического заболевания умирает каждый 5-й пациент. У женщин меланома обнаруживается чаще, однако смертельных исходов больше среди мужчин.

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